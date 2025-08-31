День знаний — 2025
31 августа 2025 в 10:26

Ураган снес часть крыши у инфекционной больницы в российском городе

Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана и ливней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание инфекционной больницы в Биробиджане получило повреждения из-за ураганного ветра и ливней, заявила в своем Telegram-канале врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк. По ее словам, на месте ЧП работают оперативные службы.

Здание инфекционной больницы пострадало от ураганной погоды. Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж, — уточнила Костюк.

Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб. Идет устранение последствий непогоды и обеспечение защиты других этажей здания от осадков. Врио главы региона заверила, что угрозы для пациентов нет, больница продолжает работу в штатном режиме.

Ранее жителей Камчатки, Сахалина и Курильских островов предупредили о мощном урагане с порывами ветра до 47 метров в секунду. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столь интенсивные порывы ветра — редкое явление. Чтобы избежать возгораний, коммунальщики решили временно отключить электроэнергию.

До этого американский город Финикс в штате Аризона накрыла песчаная буря. Более 41 тысячи человек остались без света. Непогода парализовала работу международного аэропорта Скай-Харбор. Три рейса были отменены, 104 задержаны.

