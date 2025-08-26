Песчаная буря «поглотила» мегаполис в США

Американский город Финикс в штате Аризона накрыла мощная песчаная буря, пишет Azcentral. Более 41 тысячи человек остались без света. Непогода парализовала работу международного аэропорта Скай-Харбор.

Стихия обрушилась на город вечером 25 августа и сопровождалась грозой и сильным ветром. Жители в панике покидали рабочие места и бежали к машинам, улицы завалило мусором и сломанными ветками. Мощные порывы ветра сильно раскачивали дорожные знаки.

В Федеральном управлении гражданской авиации США уточнили, что из-за непогоды три рейса были отменены, 104 задержаны, одно воздушное судно перенаправили в другой аэропорт. По данным сотрудников авиагавани, Скай-Харбор получил повреждения. Размер ущерба устанавливают эксперты. Информации о пострадавших не поступало. Местные власти призывают жителей не выходить на улицу.

Ранее около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань из-за тайфуна «Каджики». Ветер валил деревья и повреждал автомобили, а отдыхающие часами прятались в торговых центрах, пережидая непогоду. По словам очевидцев, здания сильно шатало, у некоторых начались панические атаки. Возобновить рейсы в российские города планируют после улучшения погодных условий.