01 сентября 2025 в 18:52

На Западе раскрыли, чем кормят Ким Чен Ына в бронепоезде на пути в Китай

BBC: Ким Чен Ын отправился в Пекин в бронепоезде с лобстерами и вином

Фото: РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне на специальном бронепоезде, в составе которого имеется вагон-ресторан с изысканными блюдами и напитками, сообщает британская BBC. В частности, северокорейского лидера там кормят лобстерами, утверждают журналисты.

В понедельник вечером Ким покинул северокорейскую столицу на своем бронепоезде, в котором, как сообщается, есть вагон-ресторан, где подают изысканные французские вина и блюда, например, свежие лобстеры, — сказано в материале.

Как отмечает издание, поездка проходит в условиях усиленных мер безопасности, что значительно замедляет движение состава. Ожидается, что путь до Пекина займет от 20 до 24 часов, а прибытие запланировано на вторник, 2 сентября.

По мнению аналитиков, присутствие северокорейского лидера на параде может создать основу для трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Южнокорейское агентство Yonhap также сообщало о планируемом участии Ким Чен Ына в памятных мероприятиях.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин активно использует метод неформального общения с мировыми лидерами во время поездок на автомобиле. Данный подход, получивший название «лимузинной дипломатии», позволяет проводить конфиденциальные беседы в комфортной обстановке.

КНДР
Ким Чен Ын
бронепоезд
Китай
