Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности В США не подозревавшая беременность женщина родила на фестивале Burning Man

На музыкальном фестивале Burning Man, который проходил в штате Невада, женщина родила ребенка, не осознавая, что беременна, передает NBC News. По словам новоиспеченной матери, у нее не было никаких симптомов и видимых признаков.

27 августа Кейла Томпсон и ее супруг находились в трейлере на фестивале. Внезапно Кейла ощутила сильную боль в нижней части живота. Вскоре она родила здоровую девочку весом 1,6 килограмма прямо в туалете трейлера.

Супруг Кейлы незамедлительно покинул трейлер и отправился за помощью. Он быстро обнаружил среди участников фестиваля медицинских специалистов: акушерку, педиатра и гинеколога. Благодаря их профессионализму, мать и ее новорожденный ребенок получили необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Врачи с фестиваля забрали Кейлу и ее малышку в медцентр на месте. Потом их перевезли в больницу в Рино. Для новорожденной использовали вертолет из-за ограниченного пространства. Девушку же отвезли на специально выделенной машине.

По словам Кейлы, в больнице медики тоже отметили, что она совсем не похожа на беременную.

