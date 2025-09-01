День знаний — 2025
Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности

В США не подозревавшая беременность женщина родила на фестивале Burning Man

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На музыкальном фестивале Burning Man, который проходил в штате Невада, женщина родила ребенка, не осознавая, что беременна, передает NBC News. По словам новоиспеченной матери, у нее не было никаких симптомов и видимых признаков.

27 августа Кейла Томпсон и ее супруг находились в трейлере на фестивале. Внезапно Кейла ощутила сильную боль в нижней части живота. Вскоре она родила здоровую девочку весом 1,6 килограмма прямо в туалете трейлера.

Супруг Кейлы незамедлительно покинул трейлер и отправился за помощью. Он быстро обнаружил среди участников фестиваля медицинских специалистов: акушерку, педиатра и гинеколога. Благодаря их профессионализму, мать и ее новорожденный ребенок получили необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Врачи с фестиваля забрали Кейлу и ее малышку в медцентр на месте. Потом их перевезли в больницу в Рино. Для новорожденной использовали вертолет из-за ограниченного пространства. Девушку же отвезли на специально выделенной машине.

По словам Кейлы, в больнице медики тоже отметили, что она совсем не похожа на беременную.

Ранее в одном из московских офисов 20-летняя девушка, не подозревавшая о своей беременности, родила девочку в туалете. Почувствовав ухудшение самочувствия на рабочем месте, она направилась в туалет, где и произошли роды. Медики зафиксировали смерть новорожденной.

