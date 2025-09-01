День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:17

В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»

Минфин России подтвердил полное обеспечение Силуанова в Китае

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минфине России объяснили заявление главы ведомства Антона Силуанова о том, что он «вообще ни за что не платит» во время визитов в Китай тем, что в командировках чиновники обеспечиваются всем необходимым за счет принимающей стороны, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Текущий визит российской делегации на саммит ШОС является такой официальной командировкой.

Поводом для комментария стал обмен репликами между Силуановым и журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. Корреспондент пожаловался на трудности с оплатой в Китае из-за непринятия карт «Мир» и отсутствия других платежных средств. Министр в ответ заметил, что лично не платит ни за что, а на уточняющий вопрос о том, не покрываются ли его расходы за счет налогов россиян, лишь рассмеялся без комментариев.

Ранее журналист Павел Зарубин заявил, что цифры в китайском дипломатическом номере автомобиля президента России Владимира Путина обозначают удачу. Он обратил внимание, что в нем дважды встречается «восьмерка», которая обозначает процветание и богатство.

Антон Силуанов
Минфин
Китай
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.