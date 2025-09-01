В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»

В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу» Минфин России подтвердил полное обеспечение Силуанова в Китае

В Минфине России объяснили заявление главы ведомства Антона Силуанова о том, что он «вообще ни за что не платит» во время визитов в Китай тем, что в командировках чиновники обеспечиваются всем необходимым за счет принимающей стороны, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Текущий визит российской делегации на саммит ШОС является такой официальной командировкой.

Поводом для комментария стал обмен репликами между Силуановым и журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. Корреспондент пожаловался на трудности с оплатой в Китае из-за непринятия карт «Мир» и отсутствия других платежных средств. Министр в ответ заметил, что лично не платит ни за что, а на уточняющий вопрос о том, не покрываются ли его расходы за счет налогов россиян, лишь рассмеялся без комментариев.

Ранее журналист Павел Зарубин заявил, что цифры в китайском дипломатическом номере автомобиля президента России Владимира Путина обозначают удачу. Он обратил внимание, что в нем дважды встречается «восьмерка», которая обозначает процветание и богатство.