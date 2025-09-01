День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 18:33

Поиски «Титаника» оказались прикрытием для секретной операции ВМС США

CNN: США хотели скрыть от СССР секретную операцию поисками «Титаника»

«Титаник» «Титаник» Фото: Scherl/Global Look Press

Знаменитая экспедиция по обнаружению затонувшего «Титаника» в 1985 году была частью сверхсекретной военной операции ВМС США, рассказал руководивший поисками океанолог Роберт Баллард в интервью CNN. Главной целью операции, по его словам, было обнаружение двух затонувших американских атомных субмарин — Thresher и Scorpion.

В то время многие не знали, что поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил, как офицер военно-морской разведки США. Мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находится наша подводная лодка, — рассказал он.

Для операции использовалась инновационная технология «Арго», разработанная Баллардом для трансляции видео с морского дна. Ученому удалось убедить командование ВМС выделить ресурсы и на поиски «Титаника», хотя шансы на успех казались минимальными из-за ограниченного времени и конкуренции с французской командой, использующей передовой гидролокатор. Открытие места гибели лайнера стало побочным результатом секретной миссии.

Ранее сообщалось, что Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer. Это решение подрывает изучение климата и лидирующие позиции страны в Антарктике.

