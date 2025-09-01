Поиски «Титаника» оказались прикрытием для секретной операции ВМС США

Знаменитая экспедиция по обнаружению затонувшего «Титаника» в 1985 году была частью сверхсекретной военной операции ВМС США, рассказал руководивший поисками океанолог Роберт Баллард в интервью CNN. Главной целью операции, по его словам, было обнаружение двух затонувших американских атомных субмарин — Thresher и Scorpion.

В то время многие не знали, что поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил, как офицер военно-морской разведки США. Мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находится наша подводная лодка, — рассказал он.

Для операции использовалась инновационная технология «Арго», разработанная Баллардом для трансляции видео с морского дна. Ученому удалось убедить командование ВМС выделить ресурсы и на поиски «Титаника», хотя шансы на успех казались минимальными из-за ограниченного времени и конкуренции с французской командой, использующей передовой гидролокатор. Открытие места гибели лайнера стало побочным результатом секретной миссии.

