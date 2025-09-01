День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 18:34

В МИД РФ заявили, что доллар стал инструментом для подавления конкурентов

Лавров: западные страны используют доллар для подавления конкурентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад пытается доминировать на мировой арене, злоупотребляя ролью доллара с целью прямого подавления конкурентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, западные страны при помощи санкционного давления и шантажа препятствуют формирования многополярного мира.

Ну и колоссальное злоупотребление ролью доллара в мировых делах, тарифные воины, которые Соединенные Штаты навязывают всем остальным, — высказался Лавров.

Ранее министр иностранных дел заявил, что главным итогом саммитов ШОС и ШОС+ стало стремление стран отстаивать собственные интересы. Он отметил, что в ходе мероприятий были предложены инициативы по реформам глобального управления, развитию зеленой экономики и сотрудничеству в сфере высоких технологий.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести собственную валюту для стран ШОС. В интервью китайскому телевидению он отметил, что таким средством расчетов мог бы стать юань, хотя возможен и вариант с созданием другой общей валюты. По словам политика, на одном из заседаний он уже указывал партнерам, что процесс затягивается и пора переходить к конкретным шагам.

МИД РФ
Сергей Лавров
доллары
Запад
валюты
