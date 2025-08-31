Названа самая недооцененная валюта в мире Рубль в конце лета 2025 года стал одной из самых недооцененных валют

Рубль в конце лета 2025 года снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире, его курс должен составлять 24,5 рубля за доллар, сообщает РИА Новости. По информации агентства, курс российской валюты по паритету покупательной способности в 3,3 раза ниже текущего курса и составляет 24,5 рубля за один доллар США.

Похожая ситуация наблюдалась в августе 2024 года. Тогда курс рубля по ППС был в 3,4 раза ниже — около 27 рублей за доллар. Самой же переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал израильский шекель. По словам аналитиков, его курс завышен на 48%. Помимо шекеля, в число переоцененных валют вошли датская и норвежская кроны.

Ранее сообщалось, что Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов. По мнению первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, существует больше аргументов в пользу снижения ставки на 100 б. п.

До этого стало известно, что объем международных резервов РФ сократился на $3,7 млрд (более 297,6 млрд рублей). По состоянию на 22 августа их общий размер составил $682,8 млрд против $686,5 млрд неделей ранее. Снижение показателя на 0,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки активов.