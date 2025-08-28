День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:31

Российские международные резервы потеряли миллиарды долларов за неделю

Банк России: международные резервы РФ сократились на $3,7 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем международных резервов Российской Федерации сократился на $3,7 млрд (более 297,6 млрд рублей) за прошедшую неделю, сообщил Банк России. По состоянию на 22 августа 2025 года их общий размер составил $682,8 млрд против $686,5 млрд неделей ранее.

Согласно данным регулятора, снижение показателя на 0,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки активов. В состав международных резервов, представляющих собой высоколиквидные иностранные активы, находятся средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото. Данные активы находятся в распоряжении Банка России и правительства страны.

Ранее Центробанк сообщил о новом рекорде международных резервов России, которые за неделю с 18 по 25 июля выросли на 1,7%, до $695,5 млрд. Увеличение на $11,8 млрд произошло преимущественно за счет положительной переоценки. Предыдущий максимум в $687,7 млрд был зафиксирован в конце июня, превзойдя рекорд от 9 мая.

По данным The Week, российский рубль продемонстрировал неожиданно высокие результаты в 2025 году, став самой быстрорастущей валютой в мире. Национальная валюта России укрепилась на 45% за год, показав более высокую динамику, чем традиционные защитные активы — золото и серебро.

Россия
Центробанк РФ
резервы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?
В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»
В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста
В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА
Первый губернатор Смоленской области попал под поезд
Граница Украины не выдержала наплыва желающих уехать мужчин
Фаршированные перцы: готовим в кастрюле, мультиварке и микроволновке
В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках
Мать пловца Свечникова рассказала о последнем его сообщении перед пропажей
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине
Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич
Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом
В Минпросвещения открестились от новой школьной формы
«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг
Врач рассказала, как уберечь школьников от близорукости
Кардиолог назвал неожиданную опасность здорового образа жизни
Экс-глава Восточно-Сибирской железной дороги попался на крупной взятке
Российские международные резервы потеряли миллиарды долларов за неделю
Таможенники нашли сильно действующие препараты в посылке с кормом для котов
Младенца спасли от пьяной матери на улице
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.