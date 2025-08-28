Российские международные резервы потеряли миллиарды долларов за неделю

Объем международных резервов Российской Федерации сократился на $3,7 млрд (более 297,6 млрд рублей) за прошедшую неделю, сообщил Банк России. По состоянию на 22 августа 2025 года их общий размер составил $682,8 млрд против $686,5 млрд неделей ранее.

Согласно данным регулятора, снижение показателя на 0,5% произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки активов. В состав международных резервов, представляющих собой высоколиквидные иностранные активы, находятся средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото. Данные активы находятся в распоряжении Банка России и правительства страны.

Ранее Центробанк сообщил о новом рекорде международных резервов России, которые за неделю с 18 по 25 июля выросли на 1,7%, до $695,5 млрд. Увеличение на $11,8 млрд произошло преимущественно за счет положительной переоценки. Предыдущий максимум в $687,7 млрд был зафиксирован в конце июня, превзойдя рекорд от 9 мая.

По данным The Week, российский рубль продемонстрировал неожиданно высокие результаты в 2025 году, став самой быстрорастущей валютой в мире. Национальная валюта России укрепилась на 45% за год, показав более высокую динамику, чем традиционные защитные активы — золото и серебро.