31 августа 2025 в 18:20

Солю огурцы с хреном и горчицей! Рецепт, который будоражит вкус

Огурцы с хреном и горчицей

Соленые огурцы на зиму с хреном и горчицей — это традиционный рецепт русской кухни, где корень хрена обеспечивает антибактериальную защиту и придает характерную остроту, а семена горчицы дарят пряный аромат и помогают сохранить идеальную хрусткость. Такие острые соленья особенно ценятся за свой яркий вкус и длительное хранение.

Ароматные хрустящие огурчики с выраженной пикантностью идеально дополняют крепкие алкогольные напитки, мясные блюда и сытные супы. Их сбалансированный острый вкус с нотками хрена и горчицы особенно востребован в зимний период.

Для приготовления требуется 2 кг небольших огурцов, 50 г свежего корня хрена, 2 ст. л. семян горчицы, 80 г соли на 1,5 л воды, 5 зонтиков укропа, 5 листьев вишни, 3 листа хрена, 6 зубчиков чеснока, 1 острый перчик.

На дно стерильных банок укладывают нарезанный пластинами хрен, семена горчицы, пряности и специи. Огурцы плотно размещают вертикально. Заливают холодным рассолом (соль растворяют в кипяченой воде, охлаждают). Добавляют 1 ст. л. водки для лучшего хранения. Банки закрывают капроновыми крышками и хранят в погребе или холодильнике.

Эти ядерные соленья в виде огурцов с хреном и горчицей станут хитом любого застолья. Приятного аппетита!

Анна Скворцова
А. Скворцова
