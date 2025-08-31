Медведев озвучил плохие новости для «двуяйцевых близнецов» из Европы Медведев: успехи ВС России на СВО стали плохими новостями для Мерца и Макрона

Сообщения о действиях ВС России на Украине и подтверждение того, что президент США Дональд Трамп жив, стали плохими известиями для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского лидера Эммануэля Макрона, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X. Он назвал европейских политиков «двуяйцевыми близнецами».

Послесловие: вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается [на Украине] — плохие новости для двуяйцевых близнецов, — написал Медведев.

Зампред СБ приложил публикацию, где указано, что один из европейских лидеров «жаждет мести», а другой «шантажирует» Трампа президентом РФ Владимиром Путиным. Там же отмечается, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны, и подчеркивается: все может завершиться так же, как в 1945 году, когда политиков опознавали лишь по зубам.

Ранее сообщалось, что российская армия в ночь на 31 августа атаковала цели на Украине ракетами Х-101. По данным Telegram-канала Mash, главный удар пришелся на Одессу и окрестности города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Журналист Барак Равид между тем заявил, что Белый дом опроверг распространяющиеся сообщения о смерти Трампа. Глава государства полностью здоров и продолжает исполнять свои обязанности, уточнили в его администрации.