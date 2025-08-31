День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 18:02

Медведев озвучил плохие новости для «двуяйцевых близнецов» из Европы

Медведев: успехи ВС России на СВО стали плохими новостями для Мерца и Макрона

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сообщения о действиях ВС России на Украине и подтверждение того, что президент США Дональд Трамп жив, стали плохими известиями для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского лидера Эммануэля Макрона, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X. Он назвал европейских политиков «двуяйцевыми близнецами».

Послесловие: вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается [на Украине] — плохие новости для двуяйцевых близнецов, — написал Медведев.

Зампред СБ приложил публикацию, где указано, что один из европейских лидеров «жаждет мести», а другой «шантажирует» Трампа президентом РФ Владимиром Путиным. Там же отмечается, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны, и подчеркивается: все может завершиться так же, как в 1945 году, когда политиков опознавали лишь по зубам.

Ранее сообщалось, что российская армия в ночь на 31 августа атаковала цели на Украине ракетами Х-101. По данным Telegram-канала Mash, главный удар пришелся на Одессу и окрестности города. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Журналист Барак Равид между тем заявил, что Белый дом опроверг распространяющиеся сообщения о смерти Трампа. Глава государства полностью здоров и продолжает исполнять свои обязанности, уточнили в его администрации.

Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Владимир Путин
Эммануэль Макрон
США
Россия
Франция
ВС РФ
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Элементы террора»: политолог об анонсированных Зеленским ударам вглубь РФ
Стало известно, где разместился Путин на время саммита ШОС
Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности
Готовим маринованные помидоры с характером: с базиликом и корицей
Как упаковать чемодан, чтобы все влезло и не помялось
Эти помидоры пахнут летним садом: рецепт с чесноком и вишневыми листьями
Назван победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи
Как избавиться от мошек в квартире: пошаговая инструкция
Закон о тишине в Тюменской области: режим тишины и покоя граждан
Солю огурцы с хреном и горчицей! Рецепт, который будоражит вкус
Силы ПВО сработали над Брянской областью
Спасительный пенальти вывел «Крылья Советов» на ничью с «Локомотивом»
Среди украинских наемников в Днепропетровской области вычислили сектантов
Mash: скандальная стритрейсерша Багдасарян должна по налогам 1,5 млн рублей
«Берет на себя много»: депутат о заявлениях фон дер Ляйен про Украину
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир перед саммитом СОШ
Яблоки творят чудеса! Соленые огурцы получаются хрустящими
Впавшая в кому пассажирка поезда умерла спустя две недели
Названы симптомы лихорадки чикунгунья, зафиксированной в России
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.