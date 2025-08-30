Белый дом раскрыл состояние Трампа на фоне слухов о смерти

Белый дом опроверг распространяющиеся сообщения о смерти президента США Дональда Трампа, сообщает в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник в администрации. Глава государства полностью здоров и продолжает исполнять свои обязанности.

С Трампом все в порядке. Будет играть в гольф сегодня утром, — отметил журналист.

Ранее в западных социальных сетях активно распространялись слухи о возможной смерти Трампа. Запросы «Trump is Dead», «Trump Died» и «President Vance» стали одними из самых популярных в трендах соцсети X. Поводом для спекуляций стало отсутствие Трампа на публичных мероприятиях после заседания кабинета министров 26 августа. Конспирологи также обращают внимание на несколько обстоятельств: несколько недель назад у президента заметили необычные пятна на руках, похожие на те, что были у королевы Елизаветы II перед смертью.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о своей готовности возглавить страну в случае непредвиденных обстоятельств. Политик подчеркивал, что опыт, полученный за последние месяцы, представляет собой полноценную подготовку для выполнения обязанностей главы государства. Данное заявление прозвучало на фоне дискуссий о потенциальных рисках для здоровья 79-летнего Трампа.