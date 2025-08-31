В Совфеде с иронией отнеслись к идее Литвы заболотить границу

Инициатива главы литовского неправительственного фонда Нериюса Заблецкиса о восстановлении болот на границе с Белоруссией ради безопасности страны демонстрирует «масштаб мышления», иронично отметил в Telegram-канале сенатор Григорий Карасин. Он напомнил, что в мире уже давно осваиваются высокие технологии.

Вдумайтесь! На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. <…> А офис Заблецкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление! — подчеркнул сенатор.

Заблецкис предлагал восстановить осушенные ранее болота и использовать их в качестве естественных препятствий на границе между Литвой и Белоруссией в случае военных действий. При этом активист утверждал, что на работу уйдет 10 лет.

Ранее Литва установила в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией «зубы дракона» — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Согласно информации журналистов, бетонные пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог».