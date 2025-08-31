День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 20:45

«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского

Экс-депутат Рады Дубинский: ЕС отозвал Зеленского к ноге по встрече с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские лидеры «отзывают к ноге» президента Украины Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций, касающихся встречи с главой России Владимиром Путиным, написал в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он назвал Зеленского «шавкой», а его западных союзников «коалицией дрессировщиков».

Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности встречи с ним. Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет, — написал Дубинский.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Зеленский обманывает американского лидера Дональда Трампа, удерживая конфликт в стране. По словам политика, Зеленский стремится к незаконному присвоению средств из оборонного бюджета.

До этого Дубинский отмечал, что президент Украины Зеленский разрешил молодежи уезжать за границу, чтобы помочь странам Евросоюза решить проблемы с демографией. По его словам, таким образом он добивается гарантий продолжения военного конфликта с Россией.

СВО
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Александр Дубинский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Львове снова произошла стрельба
Пушков указал на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы
Telegram добавил новую функцию для пользователей
Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР
Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа
Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик
Игроки ЦСКА и «Краснодара» затеяли потасовку во время матча РПЛ
Газу могут перевести под протекторат США минимум на 10 лет
В Киеве придумали, как отомстить Израилю за позицию в отношении России
Россияне смогут увидеть невероятное природное явление
«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского
ВСУ атаковали девять поселков в Белгородской области
Названа страна, поставившая Киеву треть оружия в начале конфликта
Водруженный на телевышку флаг России в Купянске попал на видео
Петросян при смерти? Боли в сердце, проблемы с дыханием: что с юмористом
Сыгравший Путина актер рассказал о своей роли
Мот назвал свой антистресс
Студенты в общежитиях престижного вуза остались без интернета
В Совфеде с иронией отнеслись к идее Литвы заболотить границу
Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.