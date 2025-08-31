«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского

«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского Экс-депутат Рады Дубинский: ЕС отозвал Зеленского к ноге по встрече с Путиным

Европейские лидеры «отзывают к ноге» президента Украины Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций, касающихся встречи с главой России Владимиром Путиным, написал в Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он назвал Зеленского «шавкой», а его западных союзников «коалицией дрессировщиков».

Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности встречи с ним. Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет, — написал Дубинский.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Зеленский обманывает американского лидера Дональда Трампа, удерживая конфликт в стране. По словам политика, Зеленский стремится к незаконному присвоению средств из оборонного бюджета.

До этого Дубинский отмечал, что президент Украины Зеленский разрешил молодежи уезжать за границу, чтобы помочь странам Евросоюза решить проблемы с демографией. По его словам, таким образом он добивается гарантий продолжения военного конфликта с Россией.