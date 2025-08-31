День знаний — 2025
31 августа 2025 в 17:24

В Раде обвинили Зеленского в затягивании украинского конфликта

Дубинский: Зеленский целенаправленно затягивает конфликт на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает американского лидера Дональда Трампа, удерживая конфликт в стране, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По словам политика, Зеленский стремится к незаконному присвоению средств из оборонного бюджета.

Дубинский подчеркнул, что последняя встреча украинской и российской делегаций состоялась 23 июля в Стамбуле. На этой встрече стороны достигли соглашения о работе трех подгрупп в онлайн-формате для разработки решений. Однако после этого не было проведено ни одной встречи между сторонами.

Вместо этого, по словам депутата, Зеленский в провокационном ключе призывает президента России Владимира Путина к «поединку». Таким образом, вместо конструктивного диалога происходит замена переговорной повестки на «кривлянья» и «ужимки». Дубинский отметил, что Зеленский использует этот сценарий для воздействия на Трампа уже на протяжении восьми месяцев с момента его инаугурации.

Ранее Дубинский заявил, что Европа не может повлиять на президента России Владимира Путина. По его мнению, это стало очевидно из постоянных призывов к началу переговоров.

Украина
Владимир Зеленский
Александр Дубинский
Верховная рада
