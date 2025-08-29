На Украине объяснили, почему Зеленский выпустил молодежь за границу Дубинский: Киев разрешил выезд молодежи, чтобы затянуть конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил молодежи уезжать за границу, чтобы помочь странам ЕС решить проблемы с демографией, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, таким образом он добивается гарантий продолжения военного конфликта с Россией.

Там (в ЕС. — NEWS.ru) провал, потому что у них очень низкая рождаемость была в девяностых. И этот низкий провал — низкая рождаемость — скомпенсирована будет за счет переезда молодых украинцев, — считает нардеп.

Дубинский назвал нововведение сделкой с Западом. Он уверен, что в ответ Киев вскоре получит новое финансирование.

При этом директор по науке и развитию украинского института гражданского общества Анатолий Ткачук подчеркнул, что Украина столкнулась с серьезной демографической угрозой, вызванной сочетанием военных потерь из-за СВО и массового оттока молодежи за границу. По его словам, разрешение украинского кабмина на выезд мужчин 18–22 лет усугубляет и без того критическую ситуацию в стране.