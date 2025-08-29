День знаний — 2025
Украина столкнулась с серьезной демографической угрозой, вызванной сочетанием военных потерь и массового оттока молодежи за границу, заявил директор по науке и развитию украинского института гражданского общества Анатолий Ткачук в беседе с изданием «Зеркало недели». По его словам, разрешение кабмина на выезд мужчин 18–22 лет усугубляет и без того критическую ситуацию.

Те, кто ушел по мобилизации, не сбежал за границу, не спрятался дома, не имеют возможности даже получить отпуск для короткого отдыха, не говоря о длительной паузе в боях на основе ротации, потому что банально их некем заменить. Что у нас делает правительство? Оно позволяет покинуть Украину мужчинам 18–22 лет! — возмутился эксперт.

Он добавил, что побег за границу молодых мужчин приведет к демографической яме. Решения властей и вовсе спровоцируют потерю «мобилизационного ресурса» через два-три года.

Ткачук также отметил, что вместо отъезда молодые люди могли бы получить квалификацию для производства вооружений, которых не хватает ВСУ. По его мнению, это позволило бы одновременно решать проблемы обороны и сохранять демографический потенциал.

Ранее сообщалось, что в настоящее время и Великобритания переживает демографические потрясения, сопоставимые по масштабам с началом XIX века. Все это сочетается с культурными, этническими и политическими изменениями.

