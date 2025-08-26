Протесты в Великобритании показывают, что в будущем королевству грозит революция, сообщает издание Telegraph. Местные жители выходят на улицы с флагами с крестом святого Георгия и Соединенного Королевства. И, если раньше это свидетельствовало о лояльности, то теперь — о недовольстве политикой.

Многие из тех, кто вешает флаги на фонарные столбы или рисует красные кресты на перекрестках, считают, что эта в целом успешная история Англии подошла к концу, — пишет издание.

Автор статьи указывает, что в настоящее время Великобритания переживает демографические потрясения, сопоставимые по масштабам с началом XIX века. Все это сочетается с культурными, этническими и политическими изменениями.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что на Украине может произойти восстание граждан, вызванное внутренним сопротивлением действующей власти, что потенциально приведет к денационализации государства. По его словам, возможно, катализатором событий будет массовый протест, спровоцированный тяжелой ситуацией в стране.