Украине предрекли восстание народа против действующей власти

На Украине может произойти восстание граждан, вызванное внутренним сопротивлением действующей власти, что потенциально приведет к денационализации государства, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, возможно, катализатором событий будет не пророссийское движение, а массовый протест, спровоцированный тяжелой ситуацией в стране.

Я думаю, что мы с вами будем свидетелями нарастающего, возможно, не пророссийского сопротивления, а сопротивления действующей власти Украины. Оно может привести к последующему социальному взрыву, возможно, даже некое подобие революции, в которой произойдет денационализация страны, — высказался Матвийчук.

Ранее в украинском подполье сообщили, что на территории страны растет число сторонников пророссийского движения сопротивления киевским властям. Там отметили, что к движению активно присоединяются не только гражданские, но и сотрудники органов власти, офицеры Вооруженных сил Украины, а также работники территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов).