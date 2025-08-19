Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 16:16

Стало известно, что на Украине набирает силу пророссийское подполье

РИА Новости: украинцы стали чаще вступать в пророссийское сопротивление Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине растет число сторонников пророссийского движения сопротивления киевским властям, сообщил РИА Новости источник в подполье. По словам собеседника агентства, к движению активно присоединяются не только гражданские, но и сотрудники органов власти, офицеры ВСУ.

В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих, — сказал источник.

Источник отметил, что движение пополняется и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Такое кадровое усиление, как утверждается, позволяет подполью значительно расширить сбор информации и решать более сложные задачи, координируя действия с российскими военными. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее в украинском городе Ровно местный житель едва не был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования, однако сумел дать отпор. Судя по опубликованным кадрам, мужчина применил силу и разогнал пытавшихся задержать его военкомов.

Украина
ВС РФ
ВСУ
офицеры
Киев
ТЦК
подполье
украинцы
СВО
