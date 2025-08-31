«Они не унимаются»: Песков о попытках стран Запада помешать миру на Украине

Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, это контрастирует с подходами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Они не унимаются, — подчеркнул Песков, имея в виду лидеров стран Запада.

По его мнению, усилия Трампа перевести украинский кризис в мирное русло трудно переоценить и Москва ему за это признательна. Однако европейцы активно этому мешают, вставляют палки в колеса, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Европейцы всячески поощряют киевский режим на продолжение совершенно абсурдной линии на несговорчивость. Это большая ошибка, — добавил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Россия по-прежнему готова к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами, но пока страна не видит взаимности со стороны украинских властей. Таким образом, военная операция продолжается, резюмировал он.

Ранее британский геополитик Александр Меркурис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима встреча с Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности. Эксперт уверен, что украинский лидер намерен использовать возможные переговоры в свою пользу.