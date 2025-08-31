День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:08

«Они не унимаются»: Песков о попытках стран Запада помешать миру на Украине

Песков: европейская партия войны сохраняет свой основной тренд и не унимается

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, это контрастирует с подходами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Они не унимаются, — подчеркнул Песков, имея в виду лидеров стран Запада.

По его мнению, усилия Трампа перевести украинский кризис в мирное русло трудно переоценить и Москва ему за это признательна. Однако европейцы активно этому мешают, вставляют палки в колеса, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Европейцы всячески поощряют киевский режим на продолжение совершенно абсурдной линии на несговорчивость. Это большая ошибка, — добавил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Россия по-прежнему готова к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами, но пока страна не видит взаимности со стороны украинских властей. Таким образом, военная операция продолжается, резюмировал он.

Ранее британский геополитик Александр Меркурис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима встреча с Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности. Эксперт уверен, что украинский лидер намерен использовать возможные переговоры в свою пользу.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это только начало»: Нетаньяху дал хуситам одно обещание
Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.