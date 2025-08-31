День знаний — 2025
31 августа 2025 в 17:43

Встреча Путина и Пашиняна на полях ШОС попала на видео

Кремль опубликовал кадры со встречи Путина и Пашиняна в рамках ШОС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Telegram-канал Кремля опубликовал кадры со встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер в ходе беседы заявил, что между сторонами накопилось множество вопросов регионального и международного уровня.

Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как это и бывает обычно, когда мы встречаемся, будет полезной, содержательной, — отметил Путин в беседе с Пашиняном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что встреча между российским и армянским лидером прошла продуктивно. Он уточнил, что политики беседовали с глазу на глаз. Изначально мероприятие не было обозначено в официальном графике российского лидера. Встреча состоялась после окончания приема в честь глав делегаций.

Также помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели подробную беседу, в ходе которой рассмотрели последние контакты между Россией и США. По словам официального лица, переговоры были результативными.

Владимир Путин
Никол Пашинян
ШОС
Китай
