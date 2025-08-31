День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 17:39

В Германии увидели знак для Запада в словах Путина в преддверии ШОС

Tagesspiegel: Путин умолчал об Украине в преддверии саммита ШОС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в объемном интервью китайскому агентству «Синьхуа» ни разу не упомянул Украину в преддверии саммита ШОС, отметили в немецком издании Tagesspiegel. Журналисты уверены: так глава государства подал Западу знак, что Москва намерена добиться построения многополярного мира и придает импульс выполнению этой задачи.

В ходе достаточно продолжительного общения с корреспондентами российский лидер вообще не использовал слова «Украина», «конфликт» или «США», — пояснили журналисты.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что на приеме в честь открытия Совета глав государств ШОС гостей ожидали китайская кухня и короткий концерт. Мероприятие сочетало культурную программу и гастрономический блок, а российской делегации уделялось большое внимание, в том числе президенту, пояснил он.

Местом проведения банкета стал Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян». Саммит ШОС будет проходить с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 глав государств.

