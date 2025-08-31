День знаний — 2025
31 августа 2025 в 17:33

Умер народный артист Вячеслав Вершинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 84-м году жизни умер народный артист России Вячеслав Вершинин, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, артист почти 60 лет служил в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова.

Светлая память <...>. Для коллег он был верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа. Для зрителей — артистом, который умел тронуть сердце и подарить настоящие эмоции, — написал Меняйло.

Ранее стало известно, что прощание с композитором Родионом Щедриным пройдет в семейном кругу. Об этом заявил генсек Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев, дату и место прощания он не назвал.

Тем временем в возрасте 103 лет ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, «железная бабушка» Мария Колтакова, ставшая 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. В ее активе участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета в возрасте, который ранее не был зафиксирован в истории этого вида спорта.

