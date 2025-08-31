День знаний — 2025
31 августа 2025 в 12:19

Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова

Ветерана ВОВ Марии Колтаковой не стало в возрасте 103 лет

Мария Колтакова Мария Колтакова Фото: Антон Вергун/РИА Новости

«Железная бабушка» Мария Колтакова, ветеран Великой Отечественной войны, ушла из жизни в возрасте 103 лет, передает РЕН ТВ. Об этом стало известно от ее близких.

Мария Колтакова — 16-кратная рекордсменка Книги рекордов России. В ее активе участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета в возрасте, который ранее не был зафиксирован в истории этого вида спорта. Также она стала самой возрастной участницей спортивных соревнований по джип-триалу.

«Железная бабушка» была активным участником различных экстремальных видов деятельности. Она участвовала в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии, управляла танком Т-72 в Белгороде. Также она входила в экипаж во время полета на планере «Бланик» Л-13 в Белгородской области.

Мария Колтакова отметила свой 100-летний юбилей, установив уникальный рекорд: она простояла на гвоздях в течение 100 секунд.

Ранее сообщалось, что заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая скончалась в возрасте 95 лет. Почти 40 лет она преподавала в ГИТИСе сценическое движение и фехтование. Ее ученики ценили ее за мастерство и помощь в подготовке к жизни.

