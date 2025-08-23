Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 15:16

Скончалась легенда ГИТИСа

Скончалась педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педагог ГИТИСа заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая скончалась в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба института. Она считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию.

На 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России, — сказано в сообщении.

Вербицкая преподавала сценическое движение и фехтование почти 40 лет. В институте подчеркнули, что она умела не только обучать актеров мастерству фехтовальщика, но и готовить их к жизненным трудностям.

Прощальная церемония с Вербицкой пройдет в понедельник, 25 августа, в Траурном зале № 1 НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После этого тело педагога кремируют.

В Московском драматическом театре имени Пушкина сегодня, 23 августа, состоялось прощание с режиссером Юрием Бутусовым. Церемония прошла на главной сцене, где были установлены урна с прахом и декорации из его спектаклей, а в фойе был размещен портрет мастера.

смерти
педагоги
театры
институты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Российский боец одержал новую победу в октагоне UFC
В ФРГ раскрыли роль украинца, задержанного по делу о «Северных потоках»
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.