Скончалась легенда ГИТИСа

Педагог ГИТИСа заслуженный работник искусств России Анастасия Вербицкая скончалась в возрасте 95 лет, сообщила пресс-служба института. Она считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию.

На 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России, — сказано в сообщении.

Вербицкая преподавала сценическое движение и фехтование почти 40 лет. В институте подчеркнули, что она умела не только обучать актеров мастерству фехтовальщика, но и готовить их к жизненным трудностям.

Прощальная церемония с Вербицкой пройдет в понедельник, 25 августа, в Траурном зале № 1 НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После этого тело педагога кремируют.

В Московском драматическом театре имени Пушкина сегодня, 23 августа, состоялось прощание с режиссером Юрием Бутусовым. Церемония прошла на главной сцене, где были установлены урна с прахом и декорации из его спектаклей, а в фойе был размещен портрет мастера.