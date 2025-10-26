Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:39

Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев

Жительница Северной Осетии продавала котят с фальшивыми паспортами и родословной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Северной Осетии продавала котят с поддельными документами и родословными, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Два покупателя перевели деньги за канадских сфинксов, но остались без питомцев. Ущерб составил 50 тыс. рублей. Подозреваемую задержали в Москве.

Полицейские установили: задержанная систематически подделывала ветеринарные свидетельства и родословные документов на котят, выдавая беспородных животных за представителей элитных пород, — сказано в сообщении.

Ранее омская пенсионерка отдала мошенникам деньги, слитки золота, монеты и валюту на общую сумму 74 млн рублей. Злоумышленники выманили у нее средства, запугав уголовным делом за финансирование украинской армии. Для убедительности злоумышленники позвонили ей по видеосвязи, где аферист в форме из «рабочего кабинета» пригрозил пенсионерке уголовным преследованием.

В Московской области до этого семья военнослужащего с тремя детьми лишилась недавно приобретенной квартиры и 10,5 млн рублей. Суд аннулировал сделку по иску бывшего владельца, который заявил, что стал жертвой мошенников. Для покупки россияне использовали субсидию от Минобороны.

кошки
Северная Осетия
продажи
мошенничество
животные
