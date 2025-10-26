Россиянка открыла кошачий «паспортный стол» для продажи породистых питомцев Жительница Северной Осетии продавала котят с фальшивыми паспортами и родословной

Жительница Северной Осетии продавала котят с поддельными документами и родословными, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Два покупателя перевели деньги за канадских сфинксов, но остались без питомцев. Ущерб составил 50 тыс. рублей. Подозреваемую задержали в Москве.

Полицейские установили: задержанная систематически подделывала ветеринарные свидетельства и родословные документов на котят, выдавая беспородных животных за представителей элитных пород, — сказано в сообщении.

