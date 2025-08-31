День знаний — 2025
Назван куратор нового управления в Кремле

Песков: Кириенко стал куратором управления по стратегическому партнерству в АП

Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назначен куратором Управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Ведомостями». При этом, по его словам, начальник управления пока неизвестен.

Продолжается совершенствование работы администрации президента, — отметил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании в своей администрации Управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Одновременно были упразднены управления по межрегиональным связям и приграничному сотрудничеству. Руководителю администрации поручили провести необходимые организационные мероприятия в трехмесячный срок.

Позднее стало известно, что заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка рассматривается как основной кандидат на пост руководителя нового управления. По данным инсайдеров, собеседование на должность проходили многие кандидаты, но именно Чайка «хочет много работать» и уже проявил активность.

