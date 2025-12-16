Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:31

Эрдоган сделал предупреждение из-за атак на суда в Черном море

Эрдоган назвал атаки на суда угрозой безопасности судоходства в Черном море

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Атаки на торговые суда являются прямой угрозой безопасности судоходства в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом он сказал на встрече с аккредитованными за рубежом послами республики в Анкаре, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Нападения на торговые и гражданские суда, имевшие место в последние дни, представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Они никому не приносят никакой пользы. Мы четко выражаем свое предупреждение обеим сторонам по этому вопросу, — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде в рамках международного форума. Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, главы государств обсудили вопрос о заморозке российских активов в Европейском союзе.

Кроме того, в ходе беседы с Путиным Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате. В республике также поддержали предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.

Турция
Анкара
Реджеп Тайип Эрдоган
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, за кем осталось право собственности на квартиру Долиной
Верховный суд отменил прежние решения по квартире Долиной
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.