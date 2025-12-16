Эрдоган сделал предупреждение из-за атак на суда в Черном море Эрдоган назвал атаки на суда угрозой безопасности судоходства в Черном море

Атаки на торговые суда являются прямой угрозой безопасности судоходства в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом он сказал на встрече с аккредитованными за рубежом послами республики в Анкаре, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Нападения на торговые и гражданские суда, имевшие место в последние дни, представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Они никому не приносят никакой пользы. Мы четко выражаем свое предупреждение обеим сторонам по этому вопросу, — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде в рамках международного форума. Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, главы государств обсудили вопрос о заморозке российских активов в Европейском союзе.

Кроме того, в ходе беседы с Путиным Эрдоган подтвердил готовность Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в любом формате. В республике также поддержали предложение о частичном прекращении огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам.