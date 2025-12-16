Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:31

Маленький мальчик вышел на неокрепший лед и утонул

В Воронежской области девятилетний мальчик провалился под лед и утонул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девятилетний мальчик провалился под неокрепший лед в Воронежской области и утонул, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в MAX. Помимо него, по замерзшей реке Усманке ходил еще один ребенок, но его смогли спасти.

Девятилетний ребенок, который также был на льду, утонул, — говорится в сообщении.

Водолазы подняли тело погибшего ребенка из реки на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области двое детей в возрасте 10 лет провалились под лед на водоеме, в результате чего один ребенок погиб, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. В МЧС отметили, что при минусовой температуре на водоемах без сильного течения образуется тонкий и опасный лед.

До этого в Приморском крае в районе поселка Кипарисово мужчина на квадроцикле провалился под лед на реке Суйфун. Транспорт ушел под воду, однако сам водитель был спасен оказавшимися поблизости рыбаками.

