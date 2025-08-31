Трампу предрекли проигрыш в «тарифном покере» перед Глобальным Югом

Трампу предрекли проигрыш в «тарифном покере» перед Глобальным Югом SCMP: Трамп и США проигрывают растущему рынку Глобального Юга

Президент США Дональд Трамп неумело распоряжается «картами» в «тарифном покере», за счет чего Вашингтон начинает проигрывать быстро растущему потребительскому рынку Глобального Юга, сообщили аналитики South China Morning Post. Лидер опирается на размеры и активность американского рынка, который стремительно сокращается.

Пока Вашингтон принимает ряд хаотичных тарифных решений, потребительские рынки вне США быстро набирают критическую массу. Они формируют новую архитектуру торговли, которая все меньше зависит от курса американских политиков, пояснили журналисты.

Потребительские рынки Глобального Юга вскоре могут стать самостоятельными центрами силы. Индийские и китайские покупатели меньше тратят, однако высокая плотность населения дает возможность для экономического роста, добавили аналитики.

Ранее Трамп сообщил, что США могут распространить санкции и импортные пошлины на Украину. По словам президента, подобные меры рассматриваются как способ снизить масштабы конфликта в стране и сохранить человеческие жизни.