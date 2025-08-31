Трамп огорчился из-за 23-метровой царапины на кладке в Белом доме Трамп рассказал об огромной царапине на каменной кладке Белого дома

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social рассказал об ошибке рабочих, из-за которой пострадала каменная отделка в Розовом саду Белого дома. По его словам, там появилась огромная царапина, ее длина составляет около 23 метров.

Три дня назад, рассматривая каменную кладку, я заметил огромную царапину на известняке, протянувшуюся более чем на 25 ярдов. Она была глубокой и неприятной! — написал Трамп.

Президент отметил, что повреждение было зафиксировано системой видеонаблюдения. По его словам, виновником оказался рабочий, перевозивший тяжелое оборудование для ландшафта на неисправной стальной тележке.

Трамп подчеркнул, что камень будет заменен, а все расходы возложат на подрядчика. Американский президент также добавил, что строительную компанию больше не допустят к работам в Белом доме.

Ранее наследник главы Белого дома Эрик Трамп сообщил, что в будущем может баллотироваться на пост президента США. 41-летний предприниматель является соучредителем криптовалютного проекта American Bitcoin и финансовой компании World Liberty Financial. По словам Эрика, политика ему интересна, но в то же время пока не хочется оставлять торговлю.