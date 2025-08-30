День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:53

Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что ряд лидеров Европейского союза срывают мирные переговоры по Украине и пытаются не допустить прекращения боевых действий, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Они пытаются обнулить прогресс, который был достигнут во время саммита с участием России на Аляске, сказано в материале.

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению конфликта на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске, — отмечается в публикации.

Ранее военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией. По его словам, ни одну из достигнутых ранее договоренностей Киев не соблюдал.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Зеленский решил не отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но и ничего делать не будет для того, чтобы она состоялась. По его мнению, украинский лидер понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле, поэтому не хочет проводить переговоры.

Белый дом
США
Евросоюз
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.