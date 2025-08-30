Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине

Высокопоставленные представители Белого дома подозревают, что ряд лидеров Европейского союза срывают мирные переговоры по Украине и пытаются не допустить прекращения боевых действий, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Они пытаются обнулить прогресс, который был достигнут во время саммита с участием России на Аляске, сказано в материале.

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению конфликта на Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске, — отмечается в публикации.

Ранее военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией. По его словам, ни одну из достигнутых ранее договоренностей Киев не соблюдал.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Зеленский решил не отказываться от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но и ничего делать не будет для того, чтобы она состоялась. По его мнению, украинский лидер понимает свою проигрышную позицию на дипломатическом поле, поэтому не хочет проводить переговоры.