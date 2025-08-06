Названа главная проблема, которая тормозит мирные переговоры по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, ни одну из достигнутых ранее договоренностей Киев не соблюдал.

Что касается обязательств, которые якобы Кремль может брать или не брать на себя, я хочу сказать, что дело не в России, а дело в Зеленском. Зеленский абсолютно недоговороспособен, подл, циничен и не выполняет взятых на себя обязательств. Мы это видели на примере тех договоренностей, которые действовали в предшествующий период. Ни одну из них Украина не выполняла, а злостно нарушала. Нам не нужны договоренности во имя договоренностей. Либо Зеленский будет выполнять свои обязательства в рамках возможных компромиссов, либо Россия будет продолжать СВО, невзирая на угрозы и давление извне, — ответил Коротченко.

Также военный аналитик предположил, что президент России Владимир Путин и спецпосланник главы США Стив Уиткофф на переговорах в Москве могли обсуждать конкретные механизмы, направленные на нормализацию отношений двух государств. По его словам, результаты встречи могут стать известны после возвращения политика в Вашингтон.

Полагаю, что Уиткофф, как человек практического склада ума, предметно и конкретно обсуждал не какие-то гипотетические вещи, а те механизмы, которые могли бы сблизить позиции Москвы и Вашингтона и избежать крайних сценариев, а в перспективе нормализовать дипломатические и политические отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Так это или не так, мы узнаем уже очень скоро, — объяснил Коротченко.

Также военный аналитик добавил, что позиции России по конфликту на Украине четко отражены в меморандуме, который был передан представителям Киева в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, РФ не отступит от заявленных требований.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Путин и Уиткофф могли договориться о перемирии в воздухе в зоне спецоперации на Украине. По его словам, Москва готова к приостановке боевых действий, если Европа обязуется прекратить поставки вооружения на время перемирия, а Киев не будет проводить насильственную мобилизацию.