Сын Трампа рассказал, решится ли баллотироваться на пост президента

Наследник главы Белого дома Эрик Трамп сообщил, что в будущем может баллотироваться на пост президента США, сообщает Nikkei Asia. 41-летний предприниматель является соучредителем криптовалютного проекта American Bitcoin и финансовой компании World Liberty Financial. По словам Эрика, политика ему интересна, но в то же время пока не хочется оставлять торговлю.

Я не говорю нет, но я также не говорю да, — ответил Трамп-младший в интервью.

В июне сын американского президента уже намекал на возможное политическое будущее после второго срока отца. В отличие от брата и сестры, он сосредоточен на семейном бизнесе, но внимательно следит за тем, что происходит в США и общается с действующими политиками. Пока Трамп-младший сомневается, но при этом он уверен в своих шансах, если такое желание появится.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил о готовности возглавить страну в случае непредвиденных обстоятельств. Политик отметил, что полученный за последние месяцы опыт служит исчерпывающей подготовкой для выполнения высшей государственной должности.