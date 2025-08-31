День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 10:48

Сын Трампа рассказал, решится ли баллотироваться на пост президента

Сын Трампа Эрик не исключает возможности участия в выборах президента США

Эрик Трамп Эрик Трамп Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник главы Белого дома Эрик Трамп сообщил, что в будущем может баллотироваться на пост президента США, сообщает Nikkei Asia. 41-летний предприниматель является соучредителем криптовалютного проекта American Bitcoin и финансовой компании World Liberty Financial. По словам Эрика, политика ему интересна, но в то же время пока не хочется оставлять торговлю.

Я не говорю нет, но я также не говорю да, — ответил Трамп-младший в интервью.

В июне сын американского президента уже намекал на возможное политическое будущее после второго срока отца. В отличие от брата и сестры, он сосредоточен на семейном бизнесе, но внимательно следит за тем, что происходит в США и общается с действующими политиками. Пока Трамп-младший сомневается, но при этом он уверен в своих шансах, если такое желание появится.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил о готовности возглавить страну в случае непредвиденных обстоятельств. Политик отметил, что полученный за последние месяцы опыт служит исчерпывающей подготовкой для выполнения высшей государственной должности.

Дональд Трамп
президенты
выборы
политики
наследники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саперы за год обезвредили колоссальное число мин в Курской области
Польским байкерам запретили въезд в Россию после акции у мемориала
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.