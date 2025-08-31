День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 10:07

«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой

Трамп опубликовал в соцсети пост со своей фотографией и странной надписью

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост со своей фотографией и странной надписью. На картинке американский лидер изображен с полусогнутыми руками, а его ладони обращены к небу.

Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет, — гласит подпись под фото.

За спиной главы Белого дома можно увидеть Землю. Контур планеты очерчен ярким светом, напоминающим Солнце или пламя. С чем связана данная публикация, политик не объяснил.

Трамп в последние дни редко появлялся на публике. Белый дом в свою очередь опроверг слухи о смерти президента США. Как уточнил журналист Барак Равид со ссылкой на источник в администрации, глава государства полностью здоров и продолжает исполнять свои обязанности.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что появление слухов о смерти Трампа можно связать с теорией заговора. Эксперт считает, что оппоненты американского лидера пытаются делать акцент на том, что он человек пожилого возраста с очевидными проблемами со здоровьем.

Запросы Trump is Dead, Trump Died и President Vance стали одними из самых популярных в американских трендах. Конспирологи обратили внимание на то, что несколько недель назад у хозяина Белого дома заметили необычные пятна на руках, аналогичные тем, что были у королевы Елизаветы II перед смертью.

Дональд Трамп
США
публикации
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан назвал свою сильную сторону
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ
Сын Трампа рассказал, решится ли он баллотироваться на пост президента
В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе
Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове
Футболист «Ростова» отключился на поле в разгар матча
Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?
Стало известно, что поссорило главу Нацразведки и ЦРУ
Стало известно о новых мошеннических схемах, направленных на детей
Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы
Ураган снес часть крыши у инфекционной больницы в российском городе
Пожар со склада в Балашихе перекинулся на соседние здания
В Одесской области повреждены четыре энергообъекта
Россиянин сломал жене психику регулярными побоями
IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением
Появились детали прощания с Родионом Щедриным
Экспорт алюминия из России в Южную Корею достиг рекордной суммы
Украинский депутат рассказал, в какой просьбе отказали убитому Парубию
Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко
«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.