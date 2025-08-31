«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой Трамп опубликовал в соцсети пост со своей фотографией и странной надписью

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост со своей фотографией и странной надписью. На картинке американский лидер изображен с полусогнутыми руками, а его ладони обращены к небу.

Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет, — гласит подпись под фото.

За спиной главы Белого дома можно увидеть Землю. Контур планеты очерчен ярким светом, напоминающим Солнце или пламя. С чем связана данная публикация, политик не объяснил.

Трамп в последние дни редко появлялся на публике. Белый дом в свою очередь опроверг слухи о смерти президента США. Как уточнил журналист Барак Равид со ссылкой на источник в администрации, глава государства полностью здоров и продолжает исполнять свои обязанности.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что появление слухов о смерти Трампа можно связать с теорией заговора. Эксперт считает, что оппоненты американского лидера пытаются делать акцент на том, что он человек пожилого возраста с очевидными проблемами со здоровьем.

Запросы Trump is Dead, Trump Died и President Vance стали одними из самых популярных в американских трендах. Конспирологи обратили внимание на то, что несколько недель назад у хозяина Белого дома заметили необычные пятна на руках, аналогичные тем, что были у королевы Елизаветы II перед смертью.