Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа WSJ: Уиткофф напрямую докладывает Трампу об итогах своих встреч с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф напрямую отчитывается о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами перед главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, он звонит американскому лидеру сразу после встреч.

При этом отмечается, что содержание бесед Уиткоффа с Трампом редко доходит до других членов администрации США. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что от спецпосланника «не ждут ничего большего», кроме брифингов для Трампа по нацбезопасности.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что американские и европейские чиновники в частных беседах выражают критику в адрес Уиткоффа. По их мнению, эмиссар Трампа демонстрирует недостаточную подготовку к встречам высокого уровня и проявляет профессиональную неопытность.

Также стало известно, что Уиткофф прекратил пользоваться услугами переводчиков из России после критики. Теперь для официальных встреч он привлекает исключительно специалистов из Госдепа.