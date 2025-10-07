Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:51

Обманувших бойцов СВО в Шереметьево вымогателей арестовали

Арестована группа обманывавших в Шереметьево бойцов СВО людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа людей, обманувших бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, арестована в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Он отметил, что ранее в материалах дела фигурировали около 15 таких «попрошаек», сейчас их стало меньше.

Эти попрошайки, как и таксисты в данном уголовном деле, обманывали участников специальной военной операции. Половину из них (попрошаек. — NEWS.ru) уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности, — рассказал источник.

Боец СВО, возвращавшийся транзитом через Москву, заявил, что в Шереметьево к нему подошла девушка, попросила 15 тыс. рублей на билет, пообещав вернуть, но так и не сделала этого. В результате мужчина остался без денег.

Также сообщники подкарауливали бойцов в аэропорту и предлагали довезти за разумную цену, а по прибытии стоимость резко возрастала: например, две тысячи превращались в 40–90 тыс. Тем, кто отказывался платить, угрожали расправой.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схеме хищений у бойцов СВО. По словам источника, Кабочкин и Дмитрий Боглаев, напротив, наказывали таксистов и старались компенсировать нанесенный ущерб. Известно, что Кабочкин владел транспортной компанией, а Боглаев отвечал за поддержание порядка в ее работе.

СВО
мошенники
бойцы
деньги
