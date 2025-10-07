Стало известно о войне между двумя бригадами ВСУ 114-я бригада ВСУ и «Кара-Даг» устраивают диверсии против друг друга в Купянске

Между 114-й бригадой территориальной обороны ВСУ и остатками 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» в районе Купянска разгорается конфликт, переросший во взаимные диверсии, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, подразделения атакуют друг друга беспилотниками, гранатометами и организовывают подрывы.

Между 15-й и 114-й бригадами ВСУ конфликт набирает обороты. По подтвержденным данным, солдаты бригад ведут активную диверсионную деятельность в отношении друг друга. Речь идет о взаимных подрывах, сбросах и ударах с беспилотников, ударах по позициям и местам расположения друг друга из АГС (Гранатометов. — NEWS.ru), — поделился источник.

Как отметил собеседник агентства, в результате взаимных диверсий оба подразделения несут существенные потери. Он добавил, что российским военным порой «даже ничего делать не нужно», так как солдаты обеих бригад успешно уничтожают друг друга.

Тем временем стало известно, что российские войска закрепились на северо-западе Купянска и заходят малыми группами в центр города. Также ВС РФ, как уточнялось, пытаются охватить с флангов многоэтажную застройку Купянска.