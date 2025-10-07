Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО Анестезиолог «Ахмата»: бойцы ВС РФ надеются вернуться на СВО после ампутации ног

Большинство российских солдат, столкнувшихся с ампутацией ног, испытывают тревогу, опасаясь, что не смогут продолжить службу и завершить свои задачи в рамках СВО, сообщила РИА Новости анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Герда. По ее словам, бойцы молятся о том, чтобы их взяли обратно.

Герои. Некоторые ребята очень переживают, особенно те, кому ампутируют ноги. Они думают: «Я же не смогу больше вернуться, мне надо доделать что-то там, довоевать», и начинают молиться: «Хоть бы меня еще взяли обратно», — поделилась медик.

Она также рассказала, что даже те, кто получил тяжелые ранения, часто демонстрируют поразительное благородство. Герда привела в пример случай, когда боец в критическом состоянии, ожидающий своей очереди на операцию после ампутации стопы, подарил ей шоколадку.

