Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:46

Лишившиеся ног российские бойцы молятся, чтобы вернуться в зону СВО

Анестезиолог «Ахмата»: бойцы ВС РФ надеются вернуться на СВО после ампутации ног

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Большинство российских солдат, столкнувшихся с ампутацией ног, испытывают тревогу, опасаясь, что не смогут продолжить службу и завершить свои задачи в рамках СВО, сообщила РИА Новости анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Герда. По ее словам, бойцы молятся о том, чтобы их взяли обратно.

Герои. Некоторые ребята очень переживают, особенно те, кому ампутируют ноги. Они думают: «Я же не смогу больше вернуться, мне надо доделать что-то там, довоевать», и начинают молиться: «Хоть бы меня еще взяли обратно», — поделилась медик.

Она также рассказала, что даже те, кто получил тяжелые ранения, часто демонстрируют поразительное благородство. Герда привела в пример случай, когда боец в критическом состоянии, ожидающий своей очереди на операцию после ампутации стопы, подарил ей шоколадку.

Ранее в районе Часова Яра два российских штурмовика поприветствовали украинские дроны. Операторы БПЛА, решив, что это ВСУ, улетели, оставив бойцов ВС РФ. Это позволило бойцам незаметно занять лесную зону рядом с Часовым Яром. Противник не заметил их присутствия в течение четырех дней.

СВО
солдаты
ампутации
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.