29 сентября 2025 в 17:08

Один жест уберег российских бойцов на СВО от гибели

RT: жест приветствия спас жизнь двум бойцам ВС России в Часовом Яре

ВС Украины

В ходе выполнения задач СВО в районе Часова Яра два российских штурмовика поприветствовали украинские беспилотники, операторы которых, подумав, что это военные ВСУ, оставили бойцов ВС РФ и улетели, передает RT. Со слов солдат, им помогло то, что их не должно было быть в данном районе, по мнению врага.

Это позволило бойцам позже скрытно занять лесной массив вблизи Часова Яра. Противник не обнаружил их присутствия в течение последующих четырех дней.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа российские системы ПВО перехватили четыре снаряда реактивных систем HIMARS и три крылатые ракеты «Нептун» большой дальности, выпущенные Вооруженными силами Украины. Также за отчетный период было уничтожено 147 беспилотников самолетного типа.

22 сентября российские подразделения успешно провели боевую операцию в районе населенного пункта Муравка на территории Донбасса. Штурмовые группы организовали засаду для отступающих украинских военнослужащих, лишив их возможности проинформировать командование о начале штурма.

