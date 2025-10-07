Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой Генерал Попов: дроны над Европой запускают спецслужбы Запада и ГУР Украины

Провокации с беспилотниками над странами Европы осуществляются их же спецслужбами совместно с ГУР Украины для создания антироссийских настроений, заявил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, цель этих акций — напрячь население и изменить мнение колеблющихся граждан, убедив их в российской угрозе.

Провокации с дронами над Данией, Польшей и Румынией готовились совместно ГУР Украины со спецслужбами этих государств, — отметил генерал.

Летчик пояснил, что в основе инцидентов лежат фальсификации. Он утверждает, что для этого используются отдельные элементы российских беспилотников, которые, по его версии, специально подкладываются или подделываются.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцам стоит на «собственной шкуре» прочувствовать, что такое опасность войны. По его словам, они должны «обгадиться от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец». Так он высказался по поводу паники в ЕС насчет «русских дронов».