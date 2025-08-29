День знаний — 2025
29 августа 2025 в 16:33

В США и ЕС усомнились в компетентности Уиткоффа

Politico: американские и европейские чиновники считают Уиткоффа некомпетентным

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские и европейские чиновники в частных беседах выражают критику в адрес спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа, сообщило издание Politico со ссылкой на информированные источники. По их мнению, эмиссар президента Дональда Трампа демонстрирует недостаточную подготовку к встречам высокого уровня и проявляет профессиональную неопытность.

Его неопытность бросается в глаза, президент к нему прислушивается, что очевидно, но возникает некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано, — приводит газета слова неназванного чиновника.

Критики утверждают, что Уиткофф пренебрегает консультациями с профильными экспертами, что приводит к его недостаточной информированности. Согласно данным источников, в рабочем офисе спецпосланника отмечается нехватка сотрудников, обладающих глубокими знаниями о России или опытом сложных дипломатических переговоров. Дополнительной проблемой называется то, что сам Уиткофф преимущественно работает в Белом доме, в то время как его команда располагается в здании Государственного департамента.

Чиновники также отмечают непостоянство и переменчивость в работе спецпосланника, утверждая, что ему сложно концентрироваться на решении нескольких задач одновременно. По некоторым данным, он редко проверяет правительственную электронную почту.

В то же время другие источники Politico опровергают эту критику, утверждая, что Уиткофф регулярно изучает разведсводки и проверяет служебную почту. Они подчеркивают, что дипломат постоянно консультируется с государственным секретарем Марко Рубио и поддерживает с ним тесное рабочее взаимодействие.

Ранее Уиткофф заявил, что США допускают возможность личной встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.

