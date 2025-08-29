День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:06

Спецпосланник Трампа отказался от услуг российских переводчиков

Politico: Уиткофф сменил переводчика после критики за нарушение протокола

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прекратил пользоваться услугами переводчиков из России после критики, сообщает газета Politico со ссылкой на информированного чиновника. Теперь для официальных встреч он привлекает исключительно специалистов из Государственного департамента Соединенных Штатов.

В мае телеканал NBC сообщал, что Уиткофф прибегал к помощи российских переводчиков во время своих встреч с президентом России Владимиром Путиным. Данный шаг противоречил давно установленному дипломатическому протоколу, который предписывает использовать для таких переговоров собственных квалифицированных специалистов.

После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента, — сказано в материале.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что американские и европейские чиновники в частных беседах выражают критику в адрес Уиткоффа. По их мнению, эмиссар Трампа демонстрирует недостаточную подготовку к встречам высокого уровня и проявляет профессиональную неопытность.

Прежде Уиткофф заявил, что США допускают возможность личной встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.

США
Стив Уиткофф
переводчики
Госдеп США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рабочий из Дагестана домогался до пассажирки и был арестован
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
FPV-дрон ударил по автомобилю и вызвал смертельную цепную реакцию
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.