Спецпосланник Трампа отказался от услуг российских переводчиков Politico: Уиткофф сменил переводчика после критики за нарушение протокола

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прекратил пользоваться услугами переводчиков из России после критики, сообщает газета Politico со ссылкой на информированного чиновника. Теперь для официальных встреч он привлекает исключительно специалистов из Государственного департамента Соединенных Штатов.

В мае телеканал NBC сообщал, что Уиткофф прибегал к помощи российских переводчиков во время своих встреч с президентом России Владимиром Путиным. Данный шаг противоречил давно установленному дипломатическому протоколу, который предписывает использовать для таких переговоров собственных квалифицированных специалистов.

После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента, — сказано в материале.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что американские и европейские чиновники в частных беседах выражают критику в адрес Уиткоффа. По их мнению, эмиссар Трампа демонстрирует недостаточную подготовку к встречам высокого уровня и проявляет профессиональную неопытность.

Прежде Уиткофф заявил, что США допускают возможность личной встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Вашингтон готов сыграть активную роль в организации переговоров и содействовать поиску компромиссного решения, которое приблизит окончание конфликта.