07 октября 2025 в 10:56

Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса

Нобелевский лауреат Рамсделл не узнал о премии из-за цифрового детокса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лауреат Нобелевской премии по медицине Фред Рамсделл еще не узнал о присуждении ему премии из-за цифрового детокса, сообщила газета The Guardian со ссылкой на его друга Джеффри Блюстоуна. По его словам, ученый скорее всего путешествует по штату Айдахо без связи.

Я сам пытался с ним связаться. Я думаю, что он, возможно, путешествует по удаленной местности в Айдахо, — сказал Блюстоун.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получили трое ученых — Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Награду им присудили за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Роман Фадеев заявил, что исследования нобелевских лауреатов по физиологии и медицине имеет ключевое значение для образования толерантности к трансплантатам. Он добавил, что это может очень сильно облегчить жизнь пациентов после соответствующих операций.

