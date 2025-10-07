Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой

При постоянной тревожности могут помочь дыхательные практики, например, «по квадрату», заявила «Москве 24» психолог Софья Сулим. Эта техника подразумевает вдох, задержку дыхания, выдох и снова задержку. Каждый этап должен длиться около четырех секунд, уточнила эксперт.
Во время такой практики кровь насыщается кислородом, сердцебиение выравнивается, а концентрация внимания улучшается, отметила Сулим. Она также посоветовала медитацию под спокойную или расслабляющую музыку.
Помимо этого, снизить тревожность поможет техника «стоп слово». В ходе нее нужно придумать определенные фразы, которые остановят поток негативных мыслей, пояснила эксперт.
Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что на осеннее обострение обычно указывает длительное отсутствие энергии и удовольствия от повседневной жизни. По его словам, это состояние всегда связано с погодными особенностями сезона.