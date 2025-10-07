Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой Психолог Сулим посоветовала дыхательные практики для снижения тревожности

При постоянной тревожности могут помочь дыхательные практики, например, «по квадрату», заявила «Москве 24» психолог Софья Сулим. Эта техника подразумевает вдох, задержку дыхания, выдох и снова задержку. Каждый этап должен длиться около четырех секунд, уточнила эксперт.

Во время такой практики кровь насыщается кислородом, сердцебиение выравнивается, а концентрация внимания улучшается, отметила Сулим. Она также посоветовала медитацию под спокойную или расслабляющую музыку.

Помимо этого, снизить тревожность поможет техника «стоп слово». В ходе нее нужно придумать определенные фразы, которые остановят поток негативных мыслей, пояснила эксперт.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что на осеннее обострение обычно указывает длительное отсутствие энергии и удовольствия от повседневной жизни. По его словам, это состояние всегда связано с погодными особенностями сезона.