31 августа 2025 в 18:23

Мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи

IT-эксперт Бориславский: мошенники создают психологические сервисы для кражи

В России начали появляться поддельные сервисы психологической помощи, через которые мошенники обманывают пользователей, рассказал IT-эксперт, директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский в беседе с Lenta.ru. По его словам, злоумышленники маскируются под горячие линии и Telegram-чаты с психологами, предлагая бесплатные консультации и обещая анонимность.

Почему это работает? Рынок телемедицины и психологических консультаций вырос в разы, онлайн-сессией никого не удивишь. В кризисные периоды люди ищут помощь срочно, не проверяя источники. А мошенники используют тренд на заботу о ментальном здоровье — тема в повестке, и это повышает доверие, — пояснил Бориславский.

По словам специалиста, после первых вопросов о состоянии пользователя бот или «консультант» предлагает подтвердить личность или внести символическую оплату — 200–500 рублей. Введенные данные уходят мошенникам. В другом варианте просят заполнить «анкету для подбора специалиста» с ФИО, телефоном и местом работы. Третий сценарий включает «подтверждение аккаунта» через фейковую страницу Telegram, что приводит к краже учетной записи.

Собранные данные используются для шантажа, оформления микрозаймов или атак на аккаунты, а в некоторых случаях мошенники получают полный доступ к Telegram с личной перепиской и контактами. Бориславский предупреждает, что схема будет развиваться, и в будущем могут появиться дипфейковые онлайн-психологи с искусственным лицом и голосом эксперта.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана: они представляются сотрудниками цветочных магазинов, «Почты России» или интернет-магазинов и убеждают людей сообщить пароли из СМС якобы для подтверждения заказа. Затем перезванивают уже под видом сотрудников госорганов, утверждают, что деньги были переведены террористам на Украину, и требуют перевести средства ФСБ для помощи в поимке преступников.

