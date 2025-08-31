Спасительный пенальти вывел «Крылья Советов» на ничью с «Локомотивом»

Александр Солдатенков («Крылья Советов») и Дмитрий Воробьёв («Локомотив») в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в Москве

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 2:2.

В составе «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев на 3-й минуте и Дмитрий Баринов на 44-й. Новичок команды Данил Пруцев провел дебютный матч и сделал результативную передачу. У самарцев голы забили Амар Рахманович на 53-й и Вадим Раков на 90+6-й минуте с пенальти, при этом Раков также отметился голевой передачей.

В концовке встречи Николай Комличенко из московского ФК получил вторую желтую карточку и был удален, а его фол привел к назначению 11-метрового удара, реализованного «Крыльями Советов». Ничья позволила обеим командам сохранить очки, но лишила «Локомотив» возможности приблизиться к верхней части турнирной таблицы.

Ранее «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 2:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. На 47-й минуте отличился капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос, а спустя 26 минут гол забил нападающий Матео Кассьерра.