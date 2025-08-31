День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:04

В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию на Украине

Песков: Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/CNP/Global Look Press

Россия признательна президенту США Дональду Трампу за усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, европейские лидеры, наоборот, мешают этому процессу.

Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент, президент [Владимир] Путин да и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить. Мы признательны за эти усилия, — отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что страны ЕС поддерживают и фактически поощряют Киев в продолжении курса на несговорчивость. Он подчеркнул, что такие действия не принесут Украине пользы, а только усугубят ее положение.

Россия тем временем сохраняет свой настрой, мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами, но пока в этом мы не видим взаимности с Киевом, продолжаем специальную операцию, — объяснил Песков.

Ранее Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится. При этом глава Белого дома уточнил, что не знает, встретятся ли Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
США
Украина
переговоры
Кремль
Россия
