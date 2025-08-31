Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали священника прямо после отпевания военного ВСУ на кладбище, сообщили в Союзе православных журналистов со ссылкой на другого священнослужителя Иоанна Полищука. Отмечается, что протоиерей Владимир Главацкий уже находится на полигоне.

Протоиерею Владимиру Главацкому ТЦК вручил повестку прямо в облачениях у могилы, — отметил Полищук.

Ранее сотрудники ТЦК задержали священника Украинской православной церкви Богдана Матвиева прямо во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области, на западе страны. Сам протоиерей является отцом пяти детей. Его сразу отправили на Ровенский полигон.

В Одессе тем временем сотрудники ТЦК попытались задержать уклониста, но не справились с воротами и упустили его. Военкомы собирались посадить парня в автомобиль для мобилизации, однако не смогли понять, в какую сторону открывается створка. Момент попал на видео: за кадром свидетели высмеяли растерянность сотрудников, один даже запустил обратный отсчет, а позже очевидцы возмутились, что те начали ломать ворота вместо того, чтобы разобраться с их конструкцией.